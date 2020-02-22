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Газета.RuГазета.Ru
ЦСКА и «Уфа» объявили составы на товарищеский матч
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Московский ЦСКА и "Уфа" определились со стартовыми составами на товарищеский матч. Встреча пройдет в испанском Кампоаморе.В источнике
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ЦСКА разгромил «Уфу» в товарищеском матче. Сигурдссон оформил хет-трик

Soccer.ru 11:49 
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ЦСКА разгромил «Уфу», Сигурдссон сделал хет-трик

Спорт-Экспресс 11:48
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Товарищеский матч. ПФК ЦСКА — Уфа – 3:0

ПФК ЦСКА 11:42
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