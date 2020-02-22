НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
ЦСКА и «Уфа» объявили составы на товарищеский матч
by.Tribuna.com
  • by.Tribuna.com
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Soccer.ru
  • Газета.Ru
  • RT на русском
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • Sportbox.RU
  • Город под солнцем
Московский ЦСКА и "Уфа" определились со стартовыми составами на товарищеский матч. Встреча пройдет в испанском Кампоаморе.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Футболисты ЦСКА всухую обыграли «Уфу»

РИАМО 01:57
alt

Сигурдссон рассказал о своей форме перед стартом сезона

Футбол России 03:37
alt

Арнор Сигурдссон: «До встречи в субботу»

Bobsoccer 04:10
реклама
Главное
Новости