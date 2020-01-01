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ЦСКА и «Урал» интересуются белорусским форвардом Лисаковичем
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Лисакович является одним из перспективных футболистов Беларуси (наряду с форвардом Бахаром из минского «Динамо»).В источнике
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ЦСКА и «Урал» проявляют интерес к нападающему солигорского «Шахтёра»

Евро-футбол.ру 12:40
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ЦСКА и «Урал» поборются за белорусского форварда

Soccernews.ru 12:39
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ЦСКА и «Урал» интересуются белорусским форвардом Лисаковичем

ODDS.ru 12:37
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