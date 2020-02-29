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Газета.RuГазета.Ru
ЦСКА и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России
Евро-футбол.ру
  • Мой Брянск0:49
Московский ЦСКА и "Урал" объявили стартовые составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА - «Урал»

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