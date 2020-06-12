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ЦСКА и «Зенит» провели товарищеские матчи
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Московский ЦСКА и петербургский "Зенит" провели товарищеские матчи, передает "СЭ".В источнике
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Тренерский штаб сборной России планирует посетить матч ЦСКА – «Арсенал»

Тульский футбол 16:54
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Товарищеские матчи. Хет-трик Малкома помог «Зениту» обыграть «Оренбург» (5:3), ЦСКА забил «Родине» 9-10 голов

Sports.ru 12:37
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ЦСКА и «Зенит» провели товарищеские матчи

Газета.Ru 11:43
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