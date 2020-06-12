НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
ЦСКА и «Зенит» провели товарищеские матчи
Metaratings
  • Metaratings
  • Тульский футбол
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Молодой коммунар
Московский ЦСКА и петербургский "Зенит" провели товарищеские матчи, передает "СЭ".В источнике
Подробнее о событии
alt

Товарищеские матчи. Хет-трик Малкома помог «Зениту» обыграть «Оренбург» (5:3), ЦСКА забил «Родине» 9-10 голов

Sports.ru 12:37
alt

ЦСКА и «Зенит» провели товарищеские матчи

Газета.Ru 11:43
alt

«Зенит» и ЦСКА провели товарищеские матчи на неделе

Евро-футбол.ру 11:34
реклама
Главное
Новости