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Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург
ЦСКА и «Зенит» рассудит Сергей Иванов
Inc-news.ru
  • Телеканал Санкт-Петербург0:49
Тесты всех арбитров, которые готовятся к возобновлению сезона, показали отрицательный результат на COVID-19. Судьи продолжают готовиться к матчам, а РФС сделал первые назначения на игры.В источнике
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Иванов обслужит матч ЦСКА - «Зенит» и другие судейские назначения 23-го тура РПЛ

Футбол России 08:52
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Объявлены судьи матча ЦСКА — «Зенит» и других встреч 23-го тура РПЛ

Чемпионат 07:58
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Иванов рассудит ЦСКА и «Зенит», Вилков отсудит игру «Краснодар» — «Динамо». На всех матчах 23-го тура РПЛ будет работать VAR

Матч ТВ 07:48
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