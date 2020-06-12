ЦСКА интересуется хавбеком СПАЛ
Хавбек СПАЛ Эспето может продолжить карьеру в России. По сведениям Metaratings, переговоры о трансфере 23-летнего бразильца ведет ЦСКА. Отмечается, что итальянский клуб готов продать футболиста за 2,5 миллиона евро.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Metaratings.ru, ЦСКА интересуется полузащитником СПАЛа Габриэлем Стрефеццой. В настоящее время «армейцы» проводят предварительные переговоры с клубом Серии А. СПАЛ готов отпустить Стрефеццу в ЦСКА за 2,5 млн евро.