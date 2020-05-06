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ЦСКА интересуется чешским защитником
RT на русском
  • RT на русском
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Sport24.ru
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
Профессиональный футболист из нидерландского ФК города Неймеген НЕК Джозеф Квида заинтересовал российский ЦСКА. Об этой новости возможного грядущего трансфера сообщил новостной источник "Чемпионат".В источнике
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С чего всё начиналось
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ЦСКА интересуется чешским защитником НЕКа

Как стало известно «Чемпионату», чешский защитник голландского клуба «НЕК Неймеген» Йозеф Квида попал в сферу интересов московского ЦСКА. Российский клуб следит за игроком и рассматривает возможность его приобретения.
Чемпионат вчера в 15:05
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Агент Квиды прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА

Sportbox.RU вчера в 17:12
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Агент Квиды прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА

Матч ТВ вчера в 17:12
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ЦСКА проявляет интерес к чешскому защитнику из чемпионата Нидерландов

Футбол России вчера в 15:54
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