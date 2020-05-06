ЦСКА интересуется чешским защитником
Профессиональный футболист из нидерландского ФК города Неймеген НЕК Джозеф Квида заинтересовал российский ЦСКА. Об этой новости возможного грядущего трансфера сообщил новостной источник "Чемпионат".В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», чешский защитник голландского клуба «НЕК Неймеген» Йозеф Квида попал в сферу интересов московского ЦСКА. Российский клуб следит за игроком и рассматривает возможность его приобретения.
Sportbox.RU вчера в 17:12
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