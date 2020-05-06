ЦСКА интересуется чешским защитником

Как сообщает "Чемпионат", в трансфере 23-летнего футболиста заинтересован ЦСКА. Отметим, что НЕК выступает во второй лиге Нидерландов. Контракт чешского игрока с клубом истекает этим летом.