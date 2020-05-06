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ЦСКА интересуется чешским защитником
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Как сообщает "Чемпионат", в трансфере 23-летнего футболиста заинтересован ЦСКА. Отметим, что НЕК выступает во второй лиге Нидерландов. Контракт чешского игрока с клубом истекает этим летом.В источнике
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Агент Квиды прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА

Sportbox.RU 17:12
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Агент Квиды прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА

Матч ТВ 17:12
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ЦСКА проявляет интерес к чешскому защитнику из чемпионата Нидерландов

Футбол России 15:54
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