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ЦСКА интересуется чешским защитником из чемпионата Голландии
Metaratings
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ЦСКА проявляет интерес к чешскому защитнику голландского клуба «НЕК Неймеген» Йозефу Квиде, сообщает Чемпионат. Армейцы следят за игроком и рассматривают возможность трансфера.В источнике
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ЦСКА проявляет интерес к чешскому защитнику из чемпионата Нидерландов

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ЦСКА интересуется чешским защитником из чемпионата Голландии

Sport24.ru 15:38 
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ЦСКА интересуется чешским защитником Квидой

Metaratings 15:29
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