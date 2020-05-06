ЦСКА интересуется чешским защитником из чемпионата Голландии

ЦСКА проявляет интерес к чешскому защитнику голландского клуба «НЕК Неймеген» Йозефу Квиде, сообщает Чемпионат. Армейцы следят за игроком и рассматривают возможность трансфера.