Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется 24-летним парагвайским нападающим «Дженоа» Антонио Санабрией. Санабрия выступает за «Дженоа» на правах аренды. Футболист принадлежит «Бетису», который купил его у «Ромы» летом 2016 года за € 7,5 млн.