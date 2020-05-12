ЦСКА интересуется форвардом «Дженоа»
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего "Дженоа" Антонио Санабрией, сообщает "Чемпионат.com". Парагвайский футболист выступает за итальянский клуб на правах аренды. Игрок принадлежит севильскому "Бетису", его соглашение с испанской командой рассчитана до конца сезона-2021/2022.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется 24-летним парагвайским нападающим «Дженоа» Антонио Санабрией. Санабрия выступает за «Дженоа» на правах аренды. Футболист принадлежит «Бетису», который купил его у «Ромы» летом 2016 года за € 7,5 млн.