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ЦСКА интересуется форвардом «Дженоа»
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Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего "Дженоа" Антонио Санабрией, сообщает "Чемпионат.com". Парагвайский футболист выступает за итальянский клуб на правах аренды. Игрок принадлежит севильскому "Бетису", его соглашение с испанской командой рассчитана до конца сезона-2021/2022.В источнике
С чего всё начиналось
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ЦСКА интересуется нападающим «Дженоа» Санабрией

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется 24-летним парагвайским нападающим «Дженоа» Антонио Санабрией. Санабрия выступает за «Дженоа» на правах аренды. Футболист принадлежит «Бетису», который купил его у «Ромы» летом 2016 года за € 7,5 млн.
Чемпионат 06:12
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СМИ: ЦСКА нацелился на нападающего «Дженоа»

Матч ТВ 08:15
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Источник: ЦСКА заинтересован в нападающем «Дженоа»

Sport.ru 06:58
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ЦСКА интересуется нападающим «Дженоа» Санабрией

Metaratings 06:34
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