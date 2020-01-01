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ЦСКА интересуется форвардом «Сантоса» Мариньо
Футбол России
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  • Soccer.ru
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Нападающий «Сантоса» Мариньо может продолжить карьеру в РПЛ. Интерес к футболисту проявляет ЦСКА, пишет Fichajes.В источнике
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ЦСКА, «Шахтёр» и «Интер» проявляют интерес к нападающему «Сантоса» Мариньо

Футбол России 14:48
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ЦСКА проявляет интерес к 30-летнему нападающему «Сантоса»

Soccer.ru 14:18
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ЦСКА, «Шахтёр» и «Интер» интересуются 30-летним форвардом «Сантоса»

Чемпионат 13:53
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