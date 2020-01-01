ЦСКА интересуется форвардом сборной Аргентины Адольфо Гайчем
21-летний форвард в 2019 году дебютировал за сборную Аргентины. По сведениям Metaratings, ЦСКА предметно интересуется игроком, который в данный момент стоит заметно меньше 11 миллионов евро, в которые его оценивает портал Transfermarkt.В источнике
С чего всё начиналось
20-летний форвард ростом 190 см в текущем сезоне забил пять голов и отметился одной голевой передачей в 13 матчах. В сентябре 2019 года Гайч дебютировал за сборную Аргентины. В августе 2019 года испанское издание AS написало, что в Гайче заинтересован «Зенит».