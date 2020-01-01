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ЦСКА интересуется форвардом сборной Аргентины Адольфо Гайчем
Вести.Ru
  • Вести.Ru
  • Metaratings
  • ODDS.ru
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Soccer.ru
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
21-летний форвард в 2019 году дебютировал за сборную Аргентины. По сведениям Metaratings, ЦСКА предметно интересуется игроком, который в данный момент стоит заметно меньше 11 миллионов евро, в которые его оценивает портал Transfermarkt.В источнике
С чего всё начиналось
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ЦСКА нацелился на форварда сборной Аргентины, которым интересовался «Зенит»

20-летний форвард ростом 190 см в текущем сезоне забил пять голов и отметился одной голевой передачей в 13 матчах. В сентябре 2019 года Гайч дебютировал за сборную Аргентины. В августе 2019 года испанское издание AS написало, что в Гайче заинтересован «Зенит».
Metaratings 02:43
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«СЭ»: «Интер» — основной претендент на Гайча, которым интересуется ЦСКА

Матч ТВ 06:45
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«СЭ»: «Интер» — основной претендент на Гайча, которым интересуется ЦСКА

Sportbox.RU 06:45
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«Сан-Лоренцо» готов отпустить Гайча в ЦСКА за 13,5 млн евро

Metaratings 06:50
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