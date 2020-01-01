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Форвард «Бернли» Выдра может перейти в ЦСКА
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Как сообщает Daily Mirror, нападающий "Бернли" Матей Выдра может продолжить карьеру в России. В услугах футболиста заинтересован ЦСКА.В источнике
Подробнее о событии
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ЦСКА заинтересован в услугах чешского форварда Выдры

Sportbox.RU 11:18
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Форвард сборной Чехии Выдра может оказаться в ЦСКА

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ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Бёрнли»

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