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BobsoccerBobsoccer
ЦСКА интересуется нападающим Тони Мартинесом
Bobsoccer
  • Bobsoccer
По данным bobsoccer.ru, ЦСКА проявляет интерес к испанскому нападающему португальского клуба "Фамаликан" Тони Мартинесу.В источнике
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СМИ: ЦСКА интересуется испанским форвардом Тони Мартинесом

Sport24.ru 10:32 
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ЦСКА интересуется нападающим Тони Мартинесом

Bobsoccer 10:22
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