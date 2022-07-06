ЧемпионатЦСКА интересуется полузащитником «Пармы» Виланом СиприеномПолузащитник итальянской «Пармы» Вилан Сиприен попал в сферу интересов московского ЦСКА, сообщает 90 Football.ЧемпионатПо информации источника, армейцы намерены приобрести 27-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно.ЧемпионатВ прошлом сезоне Вилан Сиприен выступал за французский «Нант» на правах аренды, провел 29 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.Sport24.ruИнтернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 4,5 млн.ЧемпионатЧитать далееСвернутьИноПроСпортMetaratingsRT на русскомСпорт день за днемBetOnSports.ruLiveResult.RuREGNUMФутбол РоссииБомбардир.руПодробнее о событииЦСКА интересуется полузащитником «Пармы» Виланом СиприеномЧемпионат09:45ЦСКА может подписать центрального полузащитника «Пармы» Вилана СипрьенаSports.ru09:38ЦСКА претендует на полузащитника «Пармы» СиприенаSport24.ru09:27ЦСКА готов предложить 5 млн евро за полузащитника «Пармы» СиприенаMetaratings10:23ЦСКА ведёт переговоры по трансферу французского полузащитникаЕвро-футбол.ру09:21ЦСКА хочет приобрести полузащитника «Пармы» СиприенаСпорт-Экспресс09:15ЦСКА интересуется полузащитником «Пармы» СаприеномBetOn09:11Показать ещёОценить2