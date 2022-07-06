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ЦСКА интересуется полузащитником «Пармы» Виланом Сиприеном

Полузащитник итальянской «Пармы» Вилан Сиприен попал в сферу интересов московского ЦСКА, сообщает 90 Football.
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По информации источника, армейцы намерены приобрести 27-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно.
Чемпионат
В прошлом сезоне Вилан Сиприен выступал за французский «Нант» на правах аренды, провел 29 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
Sport24.ru
Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 4,5 млн.
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