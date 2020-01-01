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ЦСКА интересуется полузащитником футбольного клуба «Виллем II»
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Хавбек голландского клуба «Виллем II» Майк Трезор может перебраться в чемпионат России. Как сообщает Bobsoccer, он привлек внимание московского ЦСКА. В минувшем сезоне 21-летний полузащитник провел 20 матчей в чемпионате Нидерландов, забил пять голов и отдал три голевых паса.В источнике
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С чего всё начиналось
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ЦСКА интересуется бельгийским полузащитником из чемпионата Нидерландов

Сезон 2019/20 футболист отыграл за клуб "Виллем II", который занял 5 место по итогам прерванного после 26 туров чемпионата. Майк Трезор Ндайишимие провел в этом турнире 20 матчей, в которых забил 5 голов и выполнил 3 результативные передачи.
Bobsoccer 07:21
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