ЦСКА интересуется полузащитником футбольного клуба «Виллем II»
Хавбек голландского клуба «Виллем II» Майк Трезор может перебраться в чемпионат России. Как сообщает Bobsoccer, он привлек внимание московского ЦСКА. В минувшем сезоне 21-летний полузащитник провел 20 матчей в чемпионате Нидерландов, забил пять голов и отдал три голевых паса.В источнике
С чего всё начиналось
Сезон 2019/20 футболист отыграл за клуб "Виллем II", который занял 5 место по итогам прерванного после 26 туров чемпионата. Майк Трезор Ндайишимие провел в этом турнире 20 матчей, в которых забил 5 голов и выполнил 3 результативные передачи.