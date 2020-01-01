ЦСКА интересуется полузащитником футбольного клуба «Виллем II»

Хавбек голландского клуба «Виллем II» Майк Трезор может перебраться в чемпионат России. Как сообщает Bobsoccer, он привлек внимание московского ЦСКА. В минувшем сезоне 21-летний полузащитник провел 20 матчей в чемпионате Нидерландов, забил пять голов и отдал три голевых паса.