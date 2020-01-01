НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Ливерпуль» стал чемпионом Англии«Зенит» определился с формой на игру с «Крыльями Советов»Федун обратился в МВД после задержания фанатов «Спартака»Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛВсе клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца сезонаSoccer.ruЦСКА хочет приобрести польского полузащитникаМатч ТВ9Матч ТВНева СпортLiveSport.ruBookmaker-ratings.ruВести.RuSoccer.ruMetaratingsSports.ruRT на русскомЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Агент: ЦСКА не предлагал контракт поляку ПлахетеODDS.ru 06:03СМИ: ЦСКА предложил контракт 22-летнему польскому хавбекуМатч ТВ вчера в 14:37СМИ: ЦСКА предложил контракт 22-летнему польскому хавбекуSportbox.RU вчера в 14:37рекламаГлавное«Ливерпуль» стал чемпионом Англии«Зенит» определился с формой на игру с «Крыльями Советов»Федун обратился в МВД после задержания фанатов «Спартака»Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛВсе клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца сезонаНовости