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ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника
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ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.В источнике
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Подробнее о событии
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СМИ: ЦСКА предложил контракт 22-летнему польскому хавбеку

Матч ТВ 14:37
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СМИ: ЦСКА предложил контракт 22-летнему польскому хавбеку

Sportbox.RU 14:37
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ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника

Soccer.ru 14:02 
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