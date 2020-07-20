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Газета.RuГазета.Ru
ЦСКА хочет продать Влашича за €20 млн
LiveSport.ru
  • Телеканал 360°0:55
Московский ЦСКА хочет продать Николу Влашича за €20 млн, передает Аreanapoli. Отмечается, что футболистом активно интересуется итальянский "Наполи".В источнике
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Где будет играть Алексей Миранчук? Букмекеры ставят на «Барселону»!

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СМИ: ЦСКА оценивает Влашича в 20 миллионов евро, «Наполи» рассматривает этот вариант

Матч ТВ 03:19
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ЦСКА хочет за Влашича 20 млн евро

Sport24.ru 03:16 
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