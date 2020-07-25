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Помимо Гайча ЦСКА подпишет центрального защитника и опорного хавбека
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • by.Tribuna.com
  • Bobsoccer
  • Soccernews.ru
По информации источника, «армейцы» намерены провести усиления на трёх позициях — нападающего, центрального защитника и опорного полузащитника. При этом вопрос с приобретением нападающего уже практически решен — ЦСКА подписал Адольфо Гайча из «Сан-Лоренсо».В источнике
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С чего всё начиналось
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ЦСКА: сколько трансферов будет в межсезонье

По данным bobsoccer.ru, руководство армейского клуба уже определилось с приоритетами на трансферном рынке. На данный момент, все говорит о том, что ЦСКА этим летом пригласит 2-3 футболистов, способных уже сейчас претендовать на место в стартовом составе.
Bobsoccer вчера в 05:31
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Московский ЦСКА намерен усилить три позиции в предстоящее трансферное окно

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ЦСКА определился с позициями, требующими усиления этим летом

Soccernews.ru 09:19
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ЦСКА хочет усилить три позиции в предстоящее трансферное окно

Газета.Ru 07:59
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