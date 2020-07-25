Помимо Гайча ЦСКА подпишет центрального защитника и опорного хавбека
По информации источника, «армейцы» намерены провести усиления на трёх позициях — нападающего, центрального защитника и опорного полузащитника. При этом вопрос с приобретением нападающего уже практически решен — ЦСКА подписал Адольфо Гайча из «Сан-Лоренсо».В источнике
С чего всё начиналось
По данным bobsoccer.ru, руководство армейского клуба уже определилось с приоритетами на трансферном рынке. На данный момент, все говорит о том, что ЦСКА этим летом пригласит 2-3 футболистов, способных уже сейчас претендовать на место в стартовом составе.