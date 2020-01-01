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ЦСКА может подписать нигерийского форварда «Херенвена» Чидере Эджука
Футбол России
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • ODDS.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
  • RT на русском
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
Отмечается, что клубы уже ведут переговоры, а источник близкий к 22-летнему нигерийцу сообщил, что шансы на успех сделки высоки. Футболист покинул норвежский «Волеренг» летом прошлого года и перешел в «Херенвен» за два миллиона евро.В источнике
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С чего всё начиналось
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ЦСКА близок к трансферу нигерийского форварда

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА заинтересован в трансфере нигерийского нападающего «Херенвена» Чидере Эджука. По словам источника, близкого к нигерийцу, шансы на успех сделки высоки. Эджук перешёл в «Херенвен» летом 2019 года из норвежской «Волеренги».
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