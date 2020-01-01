ЦСКА может подписать нигерийского форварда «Херенвена» Чидере Эджука

Отмечается, что клубы уже ведут переговоры, а источник близкий к 22-летнему нигерийцу сообщил, что шансы на успех сделки высоки. Футболист покинул норвежский «Волеренг» летом прошлого года и перешел в «Херенвен» за два миллиона евро.