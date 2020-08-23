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Газета.RuГазета.Ru
СМИ: ЦСКА проявляет интерес к форварду «Херенвена»
Футбол России
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • ODDS.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
  • RT на русском
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
Московский ЦСКА хочет приобрести форварда нидерландского "Херенвена" Чидере Эджука, сообщает "Чемпионат.com". Отмечается, что шансы на успех сделки высоки.В источнике
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Подробнее о событии
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Форвард «Херенвена» близок к переходу в ЦСКА

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ЦСКА может подписать нигерийского форварда «Херенвена» Чидере Эджука

ODDS.ru 13:11
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ЦСКА заинтересован в вингере «Херенвена» Эджуке

Sports.ru 13:09
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