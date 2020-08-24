ЦСКА может приобрести у «Херенвена» форварда Эджуке за 12 млн евро
Нигерийский вингер «Херенвена» Чидера Эджуке может продолжить карьеру в РПЛ. Как сообщает AD, на 22-летнего футболиста претендует московский ЦСКА. По данным источника, сумма трансфера составит около 12 млн евро.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА заинтересован в трансфере нигерийского нападающего «Херенвена» Чидере Эджука. По словам источника, близкого к нигерийцу, шансы на успех сделки высоки. Эджук перешёл в «Херенвен» летом 2019 года из норвежской «Волеренги».
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