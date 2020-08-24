Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА заинтересован в трансфере нигерийского нападающего «Херенвена» Чидере Эджука. По словам источника, близкого к нигерийцу, шансы на успех сделки высоки. Эджук перешёл в «Херенвен» летом 2019 года из норвежской «Волеренги».