ЦСКА может купить полузащитника «Херенвена» за €12 млн

Москва, 24 августа 2020, 14:38 — REGNUM Московский ЦСКА может купить полузащитника нидерландского «Херенвена» Чидера Эджуке. Об этом 24 августа сообщает Voetbal International.