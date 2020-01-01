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ЦСКА может купить полузащитника «Херенвена» за €12 млн
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Москва, 24 августа 2020, 14:38 — REGNUM Московский ЦСКА может купить полузащитника нидерландского «Херенвена» Чидера Эджуке. Об этом 24 августа сообщает Voetbal International.В источнике
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ЦСКА готов заплатить 12 млн евро за хавбека «Херенвена» Эджуке

ODDS.ru 05:58
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ЦСКА готов заплатить за хавбека «Херенвена» € 12 млн

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Эджуке перейдёт в ЦСКА за 12 млн евро

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