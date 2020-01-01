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BobsoccerBobsoccer
ЦСКА: на встречу с Карпиным и Еременко
Bobsoccer
  • Bobsoccer
  • Sportbox.RU
Вполне вероятно, в понедельник армейцев ждет встреча со старыми знакомыми. Впервые против ЦСКА за "Ростов" сыграет Роман Еременко.В источнике
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Карпин против ЦСКА. Избранное

Sportbox.RU 05:56
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ЦСКА: на встречу с Карпиным и Еременко

Bobsoccer вчера в 03:15
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