Как стало известно Metaratings.ru, ЦСКА интересуется полузащитником СПАЛа Габриэлем Стрефеццой. В настоящее время «армейцы» проводят предварительные переговоры с клубом Серии А. СПАЛ готов отпустить Стрефеццу в ЦСКА за 2,5 млн евро.