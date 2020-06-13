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ЦСКА интересуется хавбеком СПАЛ
Sports.ru
  • Sports.ru
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  • Soccernews.ru
  • RT на русском
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Хавбек СПАЛ Эспето может продолжить карьеру в России. По сведениям Metaratings, переговоры о трансфере 23-летнего бразильца ведет ЦСКА. Отмечается, что итальянский клуб готов продать футболиста за 2,5 миллиона евро.В источнике
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С чего всё начиналось
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ЦСКА интересуется бразильским полузащитником СПАЛа Стрефеццой

Как стало известно Metaratings.ru, ЦСКА интересуется полузащитником СПАЛа Габриэлем Стрефеццой. В настоящее время «армейцы» проводят предварительные переговоры с клубом Серии А. СПАЛ готов отпустить Стрефеццу в ЦСКА за 2,5 млн евро.
Metaratings вчера в 13:30
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Агент защитника СПАЛа Стрефеццы: ЦСКА? Трансфер может случится

Футбол России 03:46
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Агент — об интересе ЦСКА к Стрефецце: «Этот трансфер может случиться»

Sport24.ru 03:25 
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Агент Стрефеццы: «Трансфер в ЦСКА может случиться»

Soccer.ru 03:36 
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