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ЦСКА интересуется нападающим «Флуминенсе»
Футбол России
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Московский ЦСКА интересуется португальским нападающим бразильского "Флуминенсе" Маркосом Пауло. "Армейцы" намерены взять нападающего в аренду, переговоры уже ведутся.В источнике
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«Флуминенсе» отказал ЦСКА в покупке 50% прав на форварда Пауло за 7 млн евро. За ним следят «Реал» и «Барса»

Sports.ru 07:45
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В Бразилии опровергли информацию о возможном переходе нападающего «Флуминенсе» в ЦСКА

Матч ТВ 07:24
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В Бразилии опровергли информацию о возможном переходе нападающего «Флуминенсе» в ЦСКА

Sportbox.RU 07:24
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