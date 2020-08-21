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ЦСКА предложит «Спортингу» больше денег за Пальинье
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Московский ЦСКА предложит лиссабонскому "Спортингу" улучшенные условия по Жоау Пальинье.В источнике
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Подробнее о событии
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ЦСКА сделает предложение в размере € 10 млн по трансферу Палиньи из «Спортинга»

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ЦСКА предложит 10 млн евро и 15% от суммы перепродажи за хавбека Пальинью из «Спортинга»

Sports.ru 19:15
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A Bola: ЦСКА увеличит предложение по Палинье в ближайшие часы

Матч ТВ 08:42
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