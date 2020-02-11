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ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака
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Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды. В стане "армейцев" готовы предложить за игрока оборонительной линии четыре миллиона евро.В источнике
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«Локо» нашел замену Смолову, «Аякс» хочет вернуть Вертонгена. Трансферы и слухи дня

Sport24.ru 01:00 
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ЦСКА предложил около € 4 млн за бразильского защитника Кака

Sport.ru вчера в 16:14
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СМИ: ЦСКА предложил четыре млн евро за футболиста «Крузейро»

Советский спорт вчера в 15:11 
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