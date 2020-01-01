НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
В ЦСКА отреагировали на слухи об уходе Гончаренко
КМВ Новости
  • КМВ Новости
  • RT на русском
  • Metaratings
  • Матч ТВ
  • Life.ru
  • ГЛАС.RU
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • LiveSport.ru
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Олимпиада Токио 2020
  • Pravda.Ru
  • Mockva.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Вести.Ru
  • Нева Спорт
  • Телеканал 360°
  • Спорт день за днем
  • Уралинформбюро
  • Российская газета
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заверил, что появившаяся накануне информация об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера армейцев по окончании сезона не соответствует действительности. Напомним, что контракт белорусского специалиста с московским клубом истекает летом.В источнике
62
С чего всё начиналось
alt

Роман Бабаев: «Информация об уходе Гончаренко не соответствует действительности!»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что клуб не продлит контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
Спорт-Экспресс вчера в 07:45
Подробнее о событии
alt

Нужен ли Гончаренко ЦСКА?

Спорт-Экспресс 01:30
alt

Инсайдеры отправляют наставника ЦСКА Гончаренко в отставку

Вести.Ru вчера в 08:17
alt

ЦСКА не продлит контракт с Гончаренко

Спорт день за днем вчера в 07:30
реклама
Главное
Новости