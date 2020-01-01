В ЦСКА отреагировали на слухи об уходе Гончаренко
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заверил, что появившаяся накануне информация об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера армейцев по окончании сезона не соответствует действительности. Напомним, что контракт белорусского специалиста с московским клубом истекает летом.В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что клуб не продлит контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
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