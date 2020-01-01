ЦСКА назвал состав на матч со швейцарской командой «Рапперсвиль»

ЦСКА огласил стартовый состав на товарищеский матч со швейцарской командой «Рапперсвиль», который состоится сегодня, 21 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.