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ЦСКА назвал состав на матч со швейцарской командой «Рапперсвиль»
Sports.ru
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ЦСКА огласил стартовый состав на товарищеский матч со швейцарской командой «Рапперсвиль», который состоится сегодня, 21 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.В источнике
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