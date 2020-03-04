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«Спартак» в трудном поединке выбил ЦСКА из Кубка России
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В рамках четвертьфинала Кубка России "Спартак" в экстра тайме одолел ЦСКА. Таким образом, в полуфинале "красно-белые" встретятся с "Зенитом".В источнике
Подробнее о событии
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«Спартак» выбил ЦСКА из Кубка России и сыграет в полуфинале с «Зенитом»

Футбол России 14:10
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«Спартак» – ЦСКА. Составы команд

Советский спорт 10:53 
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«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч Кубка России

РИА Новости 10:31
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