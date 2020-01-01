Футбольный ЦСКА отложил идею вернуть Вагнера Лава

ЦСКА отказался от планов подписать в ближайшее время контракт с бывшим форвардом команды Вагнером Лавом. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ходом переговоров и источник в ЦСКА.