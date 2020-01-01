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Футбольный ЦСКА отложил идею вернуть Вагнера Лава
РБК
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ЦСКА отказался от планов подписать в ближайшее время контракт с бывшим форвардом команды Вагнером Лавом. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ходом переговоров и источник в ЦСКА.В источнике
Подробнее о событии
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ЦСКА отложил идею с подписанием Вагнера, потому что его нельзя дозаявить (РБК)

Sports.ru 09:45
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Вагнер Лав не будет заявлен на концовку сезона Тинькофф РПЛ в случае перехода в ЦСКА. Клуб не обращался по этому поводу в РФС

Матч ТВ 08:39
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Вагнер Лав не будет заявлен на концовку сезона Тинькофф РПЛ в случае перехода в ЦСКА. Клуб не обращался по этому поводу в РФС

Sportbox.RU 08:39
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