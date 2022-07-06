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ЦСКА не планирует отпускать Кучаева в «Ростов»

ЦСКА не собирается расставаться с полузащитником Константином Кучаевым в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.
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Как стало известно Metaratings.ru , к такому решению московский клуб пришел после приостановки контрактов несколькими легионерами.
Metaratings
Сообщалось, что «Ростов» хочет арендовать Кучаева на сезон.
Бомбардир.ру
Вторую половину прошлого сезона Кучаев провел в «Рубине» на правах аренды.
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