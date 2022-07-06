Спорт-ЭкспрессЦСКА не планирует отпускать Кучаева в «Ростов»ЦСКА не собирается расставаться с полузащитником Константином Кучаевым в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.Спорт-ЭкспрессКак стало известно Metaratings.ru , к такому решению московский клуб пришел после приостановки контрактов несколькими легионерами.MetaratingsСообщалось, что «Ростов» хочет арендовать Кучаева на сезон.Бомбардир.руВторую половину прошлого сезона Кучаев провел в «Рубине» на правах аренды.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руИноПроСпортСоветский спортMetaratingsБомбардир.руПодробнее о событииЦСКА не собирается отдавать Кучаева в аренду «Ростову»Бомбардир.ру10:42ЦСКА передумал расставаться с КучаевымСоветский спорт08:47ЦСКА не отпустит Кучаева в «Ростов»Soccer.ru08:20ЦСКА не отдаст Кучаева в «Ростов» из-за ухода легионеровИноПроСпорт08:13ЦСКА не отдаст Кучаева «Ростову»Евро-футбол.ру08:09ЦСКА не планирует отпускать Кучаева в «Ростов»Спорт-Экспресс07:59ЦСКА не собирается отпускать Кучаева в «Ростов»Metaratings07:48Показать ещёОценить1