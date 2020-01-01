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ЦСКА не сможет заявить Вагнера Лава на этот сезон
ГЛАС.RU
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ЦСКА, по-видимому, не сможет задействовать форварда Вагнера Лава в оставшейся части чемпионата России в случае его успешного возобновления, если подпишет контракт с игроком.В источнике
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Юристы усомнились в праве ЦСКА заявить Вагнера на остаток сезона

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Вагнер Лав не сыграет за ЦСКА в этом сезоне

ГЛАС.RU 06:23
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Вагнер, вероятно, не сможет сыграть за ЦСКА в текущем сезоне

Спорт день за днем 06:02
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