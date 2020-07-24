ЦСКА не собирается продлевать контракт с Набабкиным
Портал "Спорт-экспресс" сообщает, что руководство "армейцев" все больше склоняется к расставанию с футболистом. Срок действующего соглашения клуба с Набабкиным истекает через 6 дней. 33-летний защитник совсем не против продолжить выступления за столичную команду.В источнике
С чего всё начиналось
Защитник Кирилл Набабкин может покинуть ЦСКА этим летом. Контракт 33-летнего футболиста истекает 31 июля, и велика вероятность того, что соглашение не продлят. Набабкин перешел в ЦСКА в 2010 году из «Москвы».