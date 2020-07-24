ЦСКА не собирается продлевать контракт с Набабкиным

Портал "Спорт-экспресс" сообщает, что руководство "армейцев" все больше склоняется к расставанию с футболистом. Срок действующего соглашения клуба с Набабкиным истекает через 6 дней. 33-летний защитник совсем не против продолжить выступления за столичную команду.