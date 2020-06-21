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ЦСКА обратился к болельщикам после разгромного поражения от «Зенита»
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Московский ЦСКА обратился к болельщикам после разгромного поражения от петербургского "Зенита" в матче 23-го тура чемпионата России.В источнике
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Подробнее о событии
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ЦСКА: «Спасибо за поддержку. Мы станем лучше. Обязательно»

Матч ТВ 06:41
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ЦСКА: «Спасибо за поддержку. Мы станем лучше. Обязательно»

Sportbox.RU 06:41
alt

ЦСКА обратился к болельщикам после разгромного поражения от «Зенита»

Газета.Ru 06:16
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