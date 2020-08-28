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ЦСКА объявил о переходе нападающего Эджуке
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Московский ЦСКА объявил о переходе нападающего Чидеры Эджуке из нидерландского "Херенвена".В источнике
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Подробнее о событии
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ЦСКА объявил о трансфере Эджуке

Матч ТВ 12:45
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ЦСКА объявил о трансфере Эджуке

Чемпионат 12:33
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ЦСКА объявил о переходе Эджуке

Футбол России 12:52
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