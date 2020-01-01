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ЦСКА объявил о переходе защитника «Крыльев Советов»
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Защитник самарских "Крыльев Советов" Никита Котин перешел в московский ЦСКА. 17-летний игрок обороны подписал соглашение с армейцами, рассчитанное на три с половиной года.В источнике
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ЦСКА заплатил 130 тысяч евро за трансфер Котина

Sports.ru 15:45
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ЦСКА заплатил «Крыльям Советов» за Котина около € 130 тыс

Чемпионат 15:34
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ЦСКА подписал контракт с 17-летним защитником Никитой Котиным

Вечерняя Москва 14:31
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