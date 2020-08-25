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ЦСКА объявил о приобретении Зайнутдинова
Комсомольская правда
  • CT news0:45
ЦСКА объявил о подписании Бахтиера Зайнутдинова. Футболист был приобретен у «Ростова». Информацию о трансфере 22-летнего казахского полузащитника опубликовал официальный сайт москвичей.В источнике
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