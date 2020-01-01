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ЦСКА объявил о трансфере защитника «Крыльев Советов»
Bookmaker-ratings.ru
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  • RT на русском
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Защитник "Крыльев Советов" Никита Котин стал игроком ЦСКА. Как сообщает сайт "армейцев", с 17-летним футболистом было заключено соглашение до 2023 года.В источнике
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ЦСКА заплатил 130 тысяч евро за трансфер Котина

Sports.ru вчера в 15:45
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ЦСКА заплатил «Крыльям Советов» за Котина около € 130 тыс

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«Котин перспективнее Карпова. Левоногий защитник с хорошим первым пасом». Кто перешел в ЦСКА?

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