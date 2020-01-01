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Бомбардир.руБомбардир.ру
ЦСКА объявил об уходе трех игроков
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Три футболиста молодежной команды ЦСКА покинули московский клуб.В источнике
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ЦСКА объявил об уходе трёх молодых игроков

Чемпионат 12:08
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ЦСКА объявил об уходе трех игроков

Бомбардир.ру 11:51
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ЦСКА покинули три игрока «молодежки»

Sportbox.RU 11:44
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