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ЦСКА объявил состав на матч с «Картахеной»
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
ЦСКА представил стартовый состав на товарищеский матч с испанским клубом «Картахена», который пройдёт сегодня, 19 февраля.В источнике
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Картахена – ЦСКА 0:2 (2 тайм)

Футбол России 13:51
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ЦСКА объявил состав на матч с «Картахеной»

Чемпионат 13:45
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Васин и Шкурин выйдут в основе ЦСКА на матч с «Картахеной», Чалов остался в запасе

Sportbox.RU 13:20
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