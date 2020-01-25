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ЦСКА обыграл «Дандолк» в контрольном матче
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Футболисты московского ЦСКА обыграли ирландский "Дандолк" в контрольном матче на сборе в Испании.В источнике
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Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить ирландский «Дандолк» в контрольном матче

Советский спорт 13:07 
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ЦСКА обыграл «Дандолк» в товарищеском матче благодаря дублю Сигурдссона

Чемпионат 12:55
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Товарищеский матч. ПФК ЦСКА — Дандолк — 2:0

ПФК ЦСКА 12:53
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