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ЦСКА обыграл «Химки» в матче первого тура РПЛ
Газета Козельск
  • Известия0:30
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  • Телеканал 360°1:04
Московский ЦСКА обыграл "Химки" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.В источнике
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ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче первого тура РПЛ

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