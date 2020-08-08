НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Ростов» обыграл «Тамбов» благодаря голу МамаеваГайч в стартовом туре РПЛ дебютировал в составе ЦСКАМатч «Химок» и ЦСКА откроет новый сезон чемпионата России по футболуГунько: «Химки» в концовке могли додавить ЦСКАВлашич пропускает игру с «Химками» из-за травмыГлавноеЦСКА обыграл «Химки» в матче первого тура РПЛСарри уволен с поста главного тренера «Ювентуса»«Локомотив» проводит тренировку в присутствии болельщиковВалттери Боттас выиграл квалификацию юбилейного Гран-при«Локомотив» обыграл СКА и стал победителем турнира Sochi Hockey OpenГазета.RuЦСКА обыграл «Химки» в матче первого тура РПЛГазета Козельск324Известия0:30Piter.tv0:34Телеканал 360°1:04Московский ЦСКА обыграл "Химки" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.В источнике Комментировать97Подробнее о событии ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче первого тура РПЛODDS.ru 10:54Кучаев стал лучшим игроком матча «Химки» — ЦСКАМатч ТВ 11:01ЦСКА хорош и без Влашича: легко раскатали «Химки», но потеряли ДзагоеваSports.ru 13:40рекламаЕщё по теме«Ростов» обыграл «Тамбов» благодаря голу МамаеваГайч в стартовом туре РПЛ дебютировал в составе ЦСКАМатч «Химок» и ЦСКА откроет новый сезон чемпионата России по футболуГунько: «Химки» в концовке могли додавить ЦСКАВлашич пропускает игру с «Химками» из-за травмыГлавноеЦСКА обыграл «Химки» в матче первого тура РПЛСарри уволен с поста главного тренера «Ювентуса»«Локомотив» проводит тренировку в присутствии болельщиковВалттери Боттас выиграл квалификацию юбилейного Гран-при«Локомотив» обыграл СКА и стал победителем турнира Sochi Hockey OpenНовости