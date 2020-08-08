ЦСКА обыграл «Химки» в стартовом матче РПЛ

Московский ЦСКА в стартовом матче чемпионата России по футболу переиграл на выезде "Химки" - 2:0. В стартовом составе ЦСКА на этот матч вышли 11 футболистов, имеющих российские паспорта.