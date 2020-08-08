НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Российская газетаРоссийская газета
ЦСКА обыграл «Химки» в стартовом матче РПЛ
Газета Козельск
  • Известия0:30
  • Piter.tv0:34
  • Телеканал 360°1:04
Московский ЦСКА в стартовом матче чемпионата России по футболу переиграл на выезде "Химки" - 2:0. В стартовом составе ЦСКА на этот матч вышли 11 футболистов, имеющих российские паспорта.В источнике
108
Подробнее о событии
alt

ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче первого тура РПЛ

ODDS.ru 10:54
alt

«Химки» — ЦСКА — 0:2. Видео голов и лучших моментов матча открытия нового сезона РПЛ

Sport24.ru 11:38 
alt

Кучаев: «Побеждает команда, и гол забивает команда. Я просто последним коснулся мяча»

Евро-футбол.ру 11:12
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости